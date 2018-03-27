Don Balon: Хамес Родригес попросил «Баварию» купить Кейна в случае продажи Левандовского

Хамес Родригес проводит в «Баварии» только первый сезон, а права на него по-прежнему принадлежат «Реалу», но он уже вмешивается в трансферную политику немецкого клуба.

Как сообщает Don Balon, Хамес обратился к руководству «Баварии» и посоветовал укрепить нападение Харри Кейном. По мнению колумбийца, форвард «Тоттенхэма» станет идеальной заменой Роберту Левандовскому.

Интерес к поляку проявляет «Реал», который при этом охотится и за самим Кейном.

Хамес был арендован у «Реала» в 2017 году на два сезона.

В сезоне-2017/18 Родригес забил 4 гола и сделал 9 ассистов в 27 официальных матчах.

Левандовский с 23 голами лидирует среди бомбардиров Бундеслиги.

Кейн забил 24 мяча в Премьер-лиге. Он уступает только Мохамеду Салаху.

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