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Врач «Баварии»: «Гвардиола использовал любую возможность, чтобы сделать из меня дурака»

Врач «Баварии»: «Гвардиола использовал любую возможность, чтобы сделать из меня дурака»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Пеп не такой хороший, как кажется.

Работник медицинского штаба «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт рассказал о совместной работе с Хосепом Гвардиолой.

«Он полностью игнорировал сущность профессии доктора. Его не интересовало восстановление игроков – только то, чтобы они не чувствовали боли. О восстановлении после травм речь не шла, и это противоречило моей философии.

Гвардиола недооценил меня, когда захотел командовать мной. Он переоценил себя, считая, что разбирается во всем лучше всех, но я был ему не по зубам. У меня была прекрасная репутация в клубе.

Он не мог допустить, чтобы он и я находились в равном положении. Так что Пеп урезал мои полномочия и использовал любую возможность, чтобы одурачить меня», – цитирует Мюллера-Вольфарта Goal.

  • Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
  • Мюллер-Вольфарт работал в должности главного врача «Баварии» с 1977 года.
  • 14 апреля 2015 года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла первый матч против «Порту» со счетом 3:1. Гвардиола обвинил медицинский штаб в поражении, после чего Мюллер-Вольфарт подал в отставку.
  • После возвращения в «Баварию» Юппа Хайнкеса Мюллер-Вольфарт возобновил работу в клубе.

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