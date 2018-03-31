Роберт Левандовский готов к трансферу в «Реал». Он взял агента, который отправил Неймара в «ПСЖ»

В 2006-м нападающий «Легии» Цезарий Кухарский завершил карьеру, но не ушел из футбола. Бывший игрок сборной Польши основал компанию CK Sport Management для поиска и продвижения молодых футболистов: «Я хотел вырастить нового Дэвида Бекхэма и был уверен, что в Польше можно найти подходящего игрока».

Агент схватил удачу со старта. Приехав на тренировку «Знича» из третьей лиги, Кухарский быстро забыл про футболиста, которому подготовил предложение о сотрудничестве – 18-летний Роберт Левандовский так красиво обращался с мячом, что агент моментально на него запал.

Цезарий Кухарский, Роберт ЛевандовскийImago

Двое образовали мощный тандем и уверенно двигались к светлому будущему, в котором Роберт – суперзвезда. Левандовский решал на поле, а Кухарский грамотно вел дела, просчитывая все на несколько шагов вперед. Весной 2010-го, когда «Лех» Левандовского выиграл чемпионат Польши, между журналистом Мацеем Иванским и агентом состоялся короткий диалог.

– Цезарий, что будет дальше с карьерой Роберта?

– «Бавария». Но после контракта с «Дортмундом».

Кухарский не только четко выстроил карьерный путь нападающего, но и научил зарабатывать деньги вне спорта: «Я обратил его внимание на инвестиции и объяснил, что будущее за интернетом и новыми технологиями». Четыре года спустя Левандовский владеет акциями восьми стартапов и вкладывается в недвижимость.

22 февраля 2018-го польские медиа разрывались от одной и той же новости: Левандовский и Кухарский больше не вместе. Как? Почему? После всего, что было?

Спустя 12 лет совместной работы есть только одна уважительная причина для разрыва: Цезарий достиг потолка, а Роберт – нет. 29-летний форвард насытился победами в Бундеслиге и хочет большего, но все поползновения сковывает контракт без суммы отступных. Левандовский принадлежит мюнхенскому клубу до июля 2021-го, и Кухарский не в состоянии решить эту проблему.

«Никто против нашей воли не купит игрока «Баварии». Следующий сезон Левандовский отыграет в Мюнхене, без вариантов», – Ули Хёнесс и Карл-Хайнц Румменигге четко дали понять, что не отпустят форварда в другой клуб, поэтому Роберт взял последнюю попытку. 46-летнего Кухарского сменил 74-летний Пини Захави – израильский дедуля, чье резюме солиднее польского предшественника.

Пини ЗахавиImago

По информации журналиста ESPN Марка Ловелла, сотрудничество Левандовского с новым агентом рассчитано до закрытия летнего трансферного окна – поляк готовит побег из Мюнхена. Захави идеально подходит для аферы. Опытный агент знаменит тем, что проворачивает крупнейшие сделки без лишнего шума. Такая схема подходит Роберту. Пока серый кардинал спокойно решит вопросы с мюнхенским руководством, на растерзание медиа отправится другой представитель – Майк Бартель (работал вместе с Кухарским).

До 1998 года Захави трудился футбольным журналистом и за это время установил много полезных контактов. С начала 2000-х Пини использует базу по полной. Израильский агент поучаствовал в следующих трансферах:

Хуан Себастьян Верон из «Лацио» в «МЮ» за 42 млн евро, 2001 год.

Яп Стам из «МЮ» в «Лацио» за 25 млн евро, 2001 год.

Рио Фердинанд из «Лидса» в «МЮ» за 46 млн евро, 2002 год.

Роналдиньо из «ПСЖ» в «Барселону» за 32 млн евро, 2003 год.

Петр Чех из «Ренна» в «Челси» за 13 млн евро, 2004 год.

Дидье Дрогба из «Марселя» в «Челси» за 38 млн евро, 2004 год.

Хавьер Маскерано и Карлос Тевес из «Коринтианса» в «Вест Хэм» за 30 млн евро, 2006 год.

Гонсало Игуаин из «Ривер Плейта» в «Реал» Мадрид за 12 млн евро, 2007 год.

Алекс Тейшейра из «Шахтера» в «Цзянсу Сунин» за 50 млн евро, 2016 год.

Карлос Тевес из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа» за 10 млн евро на самую высокую футбольную зарплату в мире, 2016 год.

Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро, 2017 год.

А еще Захави консультировал Романа Абрамовича при покупке «Челси» – израильтянин решает самые серьезные задачи. Очевидно, что Левандовский связался с ним для того, чтобы слинять из «Баварии». Зачем поляку уезжать из Мюнхена? Во-первых, Роберт не играл в финале Лиги чемпионов со времен «Боруссии». Во-вторых, Кухарский заразил футболиста моделью Бекхэма. Нападающий наиграл на рекламные контракты, но светится только на немецком и польском рынках. Для глобализации собственного бренда нужна более попсовая площадка: АПЛ или Ла Лига.

«Мы мечтаем о Лос-Анджелесе, где сможем развить наши бренды. Надеемся, что Роберт закончит карьеру в этом городе – это был бы идеальный вариант», – жена футболиста Анна проболталась о планах в прошлом ноябре. До переезда в Штаты у Левандовского есть еще несколько сезонов, и это время поляк не намерен просиживать в Германии.

«Бавария» не хочет играть в «Дортмунд» и прогибаться под игрока – именно из-за этого Роберт и вызвал Захави. За одну из лучших девяток мира готовы заплатить «Реал», «Манчестер «Юнайтед», «Челси» и другие суперклубы, но в этом процессе сумма трансфера на заднем плане. Главное – склонить баварских боссов к переговорам и убедить, что продажа лидера на пике формы пойдет на пользу. Захави выбил увядающему Тевесу золотой контракт в Китае и украл у «Барселоны» Неймара – этот человек умеет договариваться. Летом нас ждет еще один трансфер на 100+ миллионов евро.

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