«Теперь вы видите реального Батшуайи». Миши заткнул Конте и напомнил «Челси» о себе

Прошлым летом Миши Батшуайи совершил главную ошибку жителей мегаполиса – поставил личное выше карьеры. Бельгиец забил чемпионский гол «Челси», но весь сезон просидел на лавке и не убедил Конте – уход просто напрашивался. Вместо этого страйкер выбрал дружбу с Азаром и Куртуа – только по совету земляков Батшуайи остался на «Стэмфорде».

Решение Миши в какой-то момент оправдалось: Батшуайи не усадил Морату на лавку, зато бомбил в Лиге чемпионов и выбил из тренера первые за два года комплименты. Когда сезон вступил в важнейшую фазу, Конте откатил тактику к заводским настройкам: бельгиец не получал практику, даже когда сдулся главный конкурент – коуч отдал роль ложной девятки Азару.

Специфические требования и явное недоверие Антонио вытолкнули Батшуайи из «Челси» только в январе. Миши поучаствовал в цепочке зимних трансферов, которая расставила нападающих по разным местам. Обамеянг сменил «Боруссию» на «Арсенал», Жиру – «Арсенал» на «Челси», Батшуайи – «Челси» на «Боруссию». Закольцевали в лучших традициях сетевого маркетинга.

Трансфер Миши изначально был наименее громким из троицы, но спустя два месяца нужно признать – он стал самым эффективным. Обамеянг и Жиру забили в Лондоне всего четыре гола на двоих, Батшуайи в одиночку сделал восемь. Неплохо для парня, которого не знал как использовать тренер «Дортмунда» Петер Штёгер.

На фоне избалованного Обамеянга бельгиец вообще стал примой для города. Батшуайи ведет спокойный образ жизни и зажигает только в твиттере – яркий контраст с мужчиной, который опаздывал на тренировки и последние полгода радовал лишь крутыми образами. Вдобавок Миши банально пашет – рабочая публика Вестфалена всегда ценила таких парней.

«Он прекрасно знает, что должен делать на поле. Его задача не только в том, чтобы забивать, но и очень хорошо защищаться. Миши усложняет жизнь защитникам – им непросто вывести мяч из обороны», – отмечал Лукаш Пишчек.

При Штёгере «Дортмунд» играет гораздо примитивнее, чем при Клоппе, но это еще не значит, что высокий прессинг отлепился от «Боруссии» навсегда. По данным Opta, Батшуайи сделал уже 13 отборов в Бундеслиге – это лишь на три меньше, чем у Обамеянга за пять месяцев до. По отборам бельгиец уже обошел предшественника.

Желание работать на команду похвально, но без голов Батшуайи не смог бы верифицировать культовый статус среди фанатов «БД». Миши отличает безошибочная концентрация: против «Кёльна» бельгиец ассистировал на 84-й минуте, против «Аталанты» забил на 91-й, «Айнтрахту» положил на 94-й – во всех трех случаях нападающий приносил «Боруссии» победу.

С «Ганновером» и «Гамбургом» страйкер открывал счет, когда соперник вообще не забивал – то есть, Батшуайи принес «Дортмунду» пять побед, хотя провел за них всего 11 матчей. Это еще круче, учитывая тактику Штёгера: команда уже не раскатывает мяч, как при Тухеле, поэтому нагрузка и давление на страйкера лишь возрастают.

Чтобы не утонуть под прессом, Миши стабильно демонстрирует два скилла – умные открывания и игру спиной к воротам. Немецкий журналист Юрген Кёрс вообще назвал Батшуайи убийцей в штрафной – нападающий здорово читает мысли партнеров и вовремя отклеивается от опекуна.

Отрезок в «Дортмунде» позволил Миши напомнить – он один из самых многообещающих страйкеров планеты. Статистический маньяк Майкл Кэйли два года назад приводил цифры, по которым Батшуайи был вторым по эффективности форвардом Европы в своей возрастной категории. В «Боруссии» Миши доказал, что по-прежнему круто выбирает момент и позицию для удара.

«Самое главное, что я снова чувствую любовь и доверие: местные болельщики невероятно поддерживают, тут всегда набивается полный стадион. Я не ожидал, что так начну и так быстро адаптируюсь к команде. Теперь вы видите настоящего Батшуайи!» – адресовал игрок замечание Конте.

Ожидаемые голы и ассисты для игроков от 20 до 22 лет в период с 2013 по 2016 год

От аренды Батшуайи уже точно в выигрыше. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк еще в феврале намекнул, что клуб не против выкупить 23-летнего игрока. Правда, оговорился – Миши настолько ярко себя проявляет, что увеличил стоимость (у «Дортмунда» просто нет 60 миллионов евро на оффер) и возбудил куда более платежеспособные клубы.

Перед Миши возникают два варианта – либо уйти в другой топ, либо вернуться в «Челси», откуда Конте почти со 100-процентной вероятностью свалит. Идеальны обе опции – невероятно сладкий сценарий для парня, который еще несколько месяцев назад выходил на 22 минуты с «Хаддерсфилдом» и еще на 9 с «Брайтоном».

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