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Румменигге: «Бавария» определится с тренером до мая. Тухель подписал контракт с другим клубом»

Румменигге: «Бавария» определится с тренером до мая. Тухель подписал контракт с другим клубом»
Eurosport

37 мин. назад

Юппа Хайнкеса переубедить не удалось.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, когда наступит ясность с новым коучем.

«Я ожидаю, что мы представим нашего нового тренера до конца апреля. Мы хотим, чтобы тренер говорил по-немецки. Наш спортивный директор Хасан Салихамиджич вел переговоры с разными тренерами, включая Тухеля, но он сказал, что подписал контракт с другим клубом», – цитирует Румменигге Kicker.

  • Нынешний тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отказался продлевать контракт с клубом после окончания нынешнего сезона.
  • Томаса Тухеля связывают с «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Арсеналом».

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