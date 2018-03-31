Румменигге: «Бавария» определится с тренером до мая. Тухель подписал контракт с другим клубом»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, когда наступит ясность с новым коучем.

«Я ожидаю, что мы представим нашего нового тренера до конца апреля. Мы хотим, чтобы тренер говорил по-немецки. Наш спортивный директор Хасан Салихамиджич вел переговоры с разными тренерами, включая Тухеля, но он сказал, что подписал контракт с другим клубом», – цитирует Румменигге Kicker.

Нынешний тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отказался продлевать контракт с клубом после окончания нынешнего сезона.

Томаса Тухеля связывают с «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Арсеналом».

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