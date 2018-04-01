Other Agency

Бездарный пас Шюррле в пустоту, который подчеркнул беспомощность «Боруссии» в хищных лапах «Баварии»

Бездарный пас Шюррле в пустоту, который подчеркнул беспомощность «Боруссии» в хищных лапах «Баварии»
Eurosport

1 час назад

Дортмундцы давно так не позорились.

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Боруссия» получила нагоняй на «Альянц Арене» – «Бавария» забила в ворота дортмундцев шесть безответных мячей.

При счете 3:0 полузащитник гостей Андре Шюррле запорол контратаку Дортмунда, показательно ошибившись в передаче.

  • «Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице и опережает «Шальке» на 17 очков.
  • «Боруссия» занимает третье место, отставание от Мюнхена – 21 очко.
  • В Бундеслиге-2017/18 Шюррле провел 14 игр, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Даллас» Радулова превратил дикую «Миннесоту» в домашних котят

02:20
Популярные видео
Жуткий вывих колена Карло, мощный замес тафгаев и другие искры жаркой схватки «Бостона» и «Флориды»
 625 просмотров2 ч
XI. Салах, Де Брёйне и ещё 9 топов, которых профукал «Челси»
12 328 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться