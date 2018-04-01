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Бездарный пас Шюррле в пустоту, который подчеркнул беспомощность «Боруссии» в хищных лапах «Баварии»
Дортмундцы давно так не позорились.
В матче 31-го тура чемпионата Германии «Боруссия» получила нагоняй на «Альянц Арене» – «Бавария» забила в ворота дортмундцев шесть безответных мячей.
При счете 3:0 полузащитник гостей Андре Шюррле запорол контратаку Дортмунда, показательно ошибившись в передаче.
- «Бавария» идет на первой строчке в турнирной таблице и опережает «Шальке» на 17 очков.
- «Боруссия» занимает третье место, отставание от Мюнхена – 21 очко.
- В Бундеслиге-2017/18 Шюррле провел 14 игр, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.
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