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Marca: «Бавария» выкупит Хамеса за 42 миллиона евро

Marca: «Бавария» выкупит Хамеса за 42 миллиона евро
Eurosport

1 час назад

Колумбиец освоился в Мюнхене.

«Бавария» активирует опцию выкупа полузащитника Хамеса Родригеса в договоре с «Реалом».

Летом 2017 года мюнхенский клуб взял колумбийца в аренду на 2 года с правом выкупа за 42 миллиона евро. Как сообщает Marca, боссы «Баварии» остались довольны игрой Хамеса и теперь предложат ему постоянный контракт.

  • Суммарно трансфер Родригеса обойдется лидеру Бундеслиги в 55 млн евро.
  • В чемпионате Германии-2017/18 Хамес провел 18 игр, забил 5 голов и 9 раз ассистировал партнерам.

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