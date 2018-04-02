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Marca: «Бавария» выкупит Хамеса за 42 миллиона евро
Колумбиец освоился в Мюнхене.
«Бавария» активирует опцию выкупа полузащитника Хамеса Родригеса в договоре с «Реалом».
Летом 2017 года мюнхенский клуб взял колумбийца в аренду на 2 года с правом выкупа за 42 миллиона евро. Как сообщает Marca, боссы «Баварии» остались довольны игрой Хамеса и теперь предложат ему постоянный контракт.
- Суммарно трансфер Родригеса обойдется лидеру Бундеслиги в 55 млн евро.
- В чемпионате Германии-2017/18 Хамес провел 18 игр, забил 5 голов и 9 раз ассистировал партнерам.
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