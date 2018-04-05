Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер впервые с сентября приступил к работе с мячом

Кипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер провел первую тренировку в облегченном формате. Нойер восстановился после перелома стопы, полученного 19 сентября, и последующей операции.

«Все идет хорошо, но мне еще предстоит большая работа, – рассказал Мануэль bundesliga.com. – Не могу сказать, как долго буду набирать форму. Сейчас я готов только на 80%, но надеюсь выйти на поле до конца сезона».

Впервые Нойер сломал стопу еще в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» в апреле 2017 года и пропустил Кубок Конфедераций в России. В начале августа основной вратарь мюнхенцев вернулся к тренировкам, но в сентябре случился рецидив – Ману слишком рано приступил к занятиям.

В отсутствие Нойера ворота мюнхенцев в этом сезоне уверенно защищает Свен Ульрайх.

На счету Нойера 74 матча за сборную Германии.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме