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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер впервые с сентября приступил к работе с мячом

Нойер впервые с сентября приступил к работе с мячом
Eurosport

34 мин. назад

Немец восстановился после перелома.

Кипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер провел первую тренировку в облегченном формате. Нойер восстановился после перелома стопы, полученного 19 сентября, и последующей операции.

«Все идет хорошо, но мне еще предстоит большая работа, – рассказал Мануэль bundesliga.com. – Не могу сказать, как долго буду набирать форму. Сейчас я готов только на 80%, но надеюсь выйти на поле до конца сезона».

Впервые Нойер сломал стопу еще в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом» в апреле 2017 года и пропустил Кубок Конфедераций в России. В начале августа основной вратарь мюнхенцев вернулся к тренировкам, но в сентябре случился рецидив – Ману слишком рано приступил к занятиям.

  • В отсутствие Нойера ворота мюнхенцев в этом сезоне уверенно защищает Свен Ульрайх.
  • На счету Нойера 74 матча за сборную Германии.

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