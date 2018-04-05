Bild: «Баварию» возглавит тренер «Айнтрахта» Нико Ковач

После того как тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил об уходе из команды по окончании сезона, председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге пообещал представить нового тренера в конце месяца. Основной претендент на пост – Нико Ковач, который возглавляет франкфуртский «Айнтрахт».

Хорватский коуч хорошо знаком со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, с которым они играли вместе в Мюнхене с 2001 по 2003 год, пишет Bild.

Ранее медиа называли основным кандидатом на роль тренера «Баварии» экс-коуча дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Но Румменигге отметил, что тот уже подписал контракт с другим клубом.

В составе «Баварии» Ковач выиграл Межконтинентальный Кубок (2001) и чемпионат Германии (2003).

В контракте Нико с «Айнтрахтом» есть опция выкупа в случае предложения от «Баварии».

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