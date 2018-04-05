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Bild: «Боруссия» продаст украинского полузащитника Андрея Ярмоленко летом

Bild: «Боруссия» продаст Ярмоленко летом
Eurosport

2 ч. назад

Карьера украинца в Дортмунде под большим вопросом.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Украинец попадет под глобальную чистку состава, которая коснется Джереми Толяна, Нури Шахина, Гонсало Кастро, Александера Исака и Эрика Дурма, сообщает Bild.

Андрей перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в конце лета 2017 года. Трансфер обошелся в 25 миллионов евро.

  • Ярмоленко из-за травмы провел за «шмелей» только 16 матчей Бундеслиги-2017/18, в которых забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в те же 25 миллионов евро.

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