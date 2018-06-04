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Bild: «Реал» сделал предложение тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсманну, но получил отказ
Флорентино Перес не добился своего.
Самый молодой главный тренер в истории Бундеслиги Юлиан Нагельсманн едва не получил самый большой вызов в жизни.
Конкретный интерес к 30-летнему тренеру «Хоффенхайма» проявлял «Реал», передает Bild. Мадридцы оперативно начали переговоры, но Нагельсманн отверг предложения из уважения к контракту.
Договор Юлиана предусматривает возможность ухода из «Хоффенхайма», но только с 2019 года.
- Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в 28 лет.
- Команда Юлиана финишировала третьей в сезоне-2017/18 и осенью выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.
- Помимо Юлиана «Реал» рассматривает кандидатуры Арсена Венгера, Микаэля Лаудрупа, Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино.
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