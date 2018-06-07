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«Боруссия» купила игрока сборной Дании. Тот мечтал об АПЛ, но передумал ради Дортмунда
Сделка обошлась в 20 миллионов евро.
«Боруссия» объявила о трансфере 26-летнего полузащитника «Вердера» и сборной Дании Томаса Дилейни. Футболист связал себя с «Дортмундом» контрактом до июня 2022 года.
«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и у меня имелись предложения из Англии. Но когда раздался звонок из «Боруссии», я не раздумывал дважды. Это один из десяти лучших клубов Европы, один из двух лучших клубов Германии с абсолютно лучшим стадионом во всей Европе.
Обещаю, что буду играть за «Боруссию» со всем сердцем», – сказал Делайни официальному сайту клуба.
По информации Bild, сделка обошлась «Боруссии» в 20 млн евро.
- Дилейни провел 32 матча в чемпионате Германии-2017/18, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
- Томас выступит в составе сборной Дании на ЧМ-2018 в России.
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