«Боруссия» купила игрока сборной Дании. Тот мечтал об АПЛ, но передумал ради Дортмунда

«Боруссия» объявила о трансфере 26-летнего полузащитника «Вердера» и сборной Дании Томаса Дилейни. Футболист связал себя с «Дортмундом» контрактом до июня 2022 года.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и у меня имелись предложения из Англии. Но когда раздался звонок из «Боруссии», я не раздумывал дважды. Это один из десяти лучших клубов Европы, один из двух лучших клубов Германии с абсолютно лучшим стадионом во всей Европе.

Обещаю, что буду играть за «Боруссию» со всем сердцем», – сказал Делайни официальному сайту клуба.

По информации Bild, сделка обошлась «Боруссии» в 20 млн евро.

Дилейни провел 32 матча в чемпионате Германии-2017/18, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Томас выступит в составе сборной Дании на ЧМ-2018 в России.

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