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«Боруссия» купила игрока сборной Дании. Тот мечтал об АПЛ, но передумал ради Дортмунда

«Боруссия» купила игрока сборной Дании. Тот мечтал об АПЛ, но передумал ради Дортмунда
Eurosport

15 ч. назад

Сделка обошлась в 20 миллионов евро.

«Боруссия» объявила о трансфере 26-летнего полузащитника «Вердера» и сборной Дании Томаса Дилейни. Футболист связал себя с «Дортмундом» контрактом до июня 2022 года.

«Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и у меня имелись предложения из Англии. Но когда раздался звонок из «Боруссии», я не раздумывал дважды. Это один из десяти лучших клубов Европы, один из двух лучших клубов Германии с абсолютно лучшим стадионом во всей Европе.

Обещаю, что буду играть за «Боруссию» со всем сердцем», – сказал Делайни официальному сайту клуба.

По информации Bild, сделка обошлась «Боруссии» в 20 млн евро.

  • Дилейни провел 32 матча в чемпионате Германии-2017/18, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
  • Томас выступит в составе сборной Дании на ЧМ-2018 в России.

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