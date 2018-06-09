Eurosport

Гётце: «Гвардиола думает лишь о схемах, не заботится о людях. Он – полная противоположность Клоппу»

Гётце: «Гвардиола думает лишь о схемах, не заботится о людях. Он – полная противоположность Клоппу»
Eurosport

7 ч. назад

Пеп оставил у Марио смешанное впечатление.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце рассказал о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в мюнхенской «Баварии».

«Пеп в техническом плане был одним из лучших тренеров, огромным усилением. Но меня не покидало ощущение, что он думает только о схемах и не заботится о людях и окружении.

Он не особо проявлял отзывчивость. И это было непросто для меня, потому что я пришел к нему от Юргена Клоппа, который был как футбольный отец. Пеп – полная противоположность. Тренер мирового класса должен сопереживать, ведь каждый спортсмен – тоже человек», – цитирует Гётце Goal..

  • Марио проработал с Пепом с 2013 по 2016 год.
  • Автор решающего гола финала ЧМ-2014 не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира в России.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Ты, наверное, не знаешь, кто такой Тимберлейк». Веснина и Остапенко играют в «То или это»

01:18
Популярные видео
«У меня нет героев в жизни. Я сама себе герой». Победитель конкурса комментаторов – о работе и любви
1 502 просмотров3 ч
«Сказал Пике: «Ничего личного, но давно болею за «Реал». Инстаграм-патруль с Хачановым
1 400 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться