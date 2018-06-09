Гётце: «Гвардиола думает лишь о схемах, не заботится о людях. Он – полная противоположность Клоппу»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце рассказал о совместной работе с Хосепом Гвардиолой в мюнхенской «Баварии».

«Пеп в техническом плане был одним из лучших тренеров, огромным усилением. Но меня не покидало ощущение, что он думает только о схемах и не заботится о людях и окружении.

Он не особо проявлял отзывчивость. И это было непросто для меня, потому что я пришел к нему от Юргена Клоппа, который был как футбольный отец. Пеп – полная противоположность. Тренер мирового класса должен сопереживать, ведь каждый спортсмен – тоже человек», – цитирует Гётце Goal..

Марио проработал с Пепом с 2013 по 2016 год.

Автор решающего гола финала ЧМ-2014 не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира в России.

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