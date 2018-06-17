Goal: «Челси» хочет Роберта Левандовского, но «Бавария» требует 230 миллионов евро

«Челси» рассчитывает летом обновить линию нападения. «Синие» хотят отпустить Миши Батшуайи и Альваро Морату, а их целью номер один остается Роберт Левандовский.

Сам поляк после четырех сезонов в «Баварии» желает попробовать себя на новом месте. Для этой цели он даже нанял известного агента Пини Захави, который уже публично высказал позицию клиента.

Но мюнхенцы никак не отпускают своего лучшего бомбардира. По информации Goal.com, «Бавария» не станет даже вести переговоры с претендентами на Левандовского, если ей предложат меньше 230 млн евро.

Помимо «Челси» на Роберта претендуют «Реал» и «ПСЖ».

19 июня Левандовский в составе сборной Польши сыграет против Сенегала на ЧМ-2018. Матч пройдет на «Открытие Арене».

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