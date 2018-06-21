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«Хоффенхайм» объявил об уходе Юлиана Нагельсманна летом 2019 года

«Хоффенхайм» объявил об уходе Нагельсманна летом 2019 года
Eurosport

1 час назад

Пока неизвестно куда.

Самый молодой тренер в истории Бундеслиги Юлиан Нагельсманн проводит последние 12 месяцев у руля «Хоффенхайма».

«Юлиан Нагельсманн покинет «Хоффенхайм» в конце сезона-2018/19. 30-летний тренер, возглавлявший клуб с 2015 года, активирует пункт о возможности ухода», – сообщила пресс-служба «сине-белых».

Куда перейдет Нагельсманн, не сообщается. По информации Der Spiegel, Юлиан договорился с «РБ Лейпцигом».

Ранее Bild сообщал, что Юлиан отказал «Реалу», потому что его контракт предусматривает возможность ухода только с 2019 года.

  • В сезоне-2016/17 «Хоффенхайм» Нагельсманна показал лучший результат в своей истории – четвертое место в Бундеслиге.
  • Через год «деревенские» улучшили результат и финишировали третьими.

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