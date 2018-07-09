Kicker: «Вест Хэм» договорился с дортмундской «Боруссией» о переходе Андрея Ярмоленко

Нападающий «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшие дни перейдет в «Вест Хэм».

Как сообщает Kicker, трансфер игрока из Дортмунда в Лондон уже согласован. Сделка оценивается в 20 млн евро: медицинское обследование Ярмоленко, прибывшего в столицу Англии, намечено на 9 июля.

В чемпионате Германии-2017/18 Ярмоленко провел 18 матчей и забил 3 мяча.

Летом 2017 года «Боруссия» выкупила права на Ярмоленко у киевского «Динамо» за 25 млн.

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