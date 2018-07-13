Bild: «Реал» не может вернуть Хамеса Родригеса из досрочной аренды в «Баварию»

Решние о выкупе игрока в 2019 году остается за мюнхенским клубом. «Реал» не может на него повлиять.

Об этом сообщает мюнхенский журналист Bild Кристиан Фалк. «Исходя из большого количества запросов по Хамесу Родригесу и его возвращению в «Реал» – агент Хамеса Родригеса и Криштиану Роналду Жорже Мендеш ведет игру с Marca. Как всегда: это вопрос зарплаты и денег. «Бавария» и только «Бавария» принимает решение по трансферу в 2019-м».

Хамес Родригес играет в «Баварии» на правах двухгодичной аренды.

Она завершится летом 2019-го.

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