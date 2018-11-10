Фортуна Дюссельдорф
    -
    17:30
    10.11.18
    ЭСПРИТ арена
    Герта
      Чемпионат Германии • Тур 11
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Фортуна Дюссельдорф - Герта
      Чемпионат Германии - 10 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фортуна Дюссельдорф – Герта на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фридхельм Функель или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фортуна Дюссельдорф и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фортуна Дюссельдорф и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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