Боруссия Дортмунд
    -
    20:30
    10.11.18
    Сигнал Идуна Парк
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 11
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      Онлайн
      Боруссия - Бавария
      Чемпионат Германии - 10 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Всем привет! Лидер Бундеслиги принимает главного преследователя, который отстает от первого места на 4 балла – непривычно читать подобное про «Баварию», правда? Но таково нынешнее положение дел. Сегодня узнаем, насколько мюнхенскую машину это устраивает.

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