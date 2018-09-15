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- 2-ой тайм
- Антон90'
- Забитцер90'
- ВернерКлостерманн87'
- ЗоргБакалорц87'
- ФорсбергЗабитцер74'
- Зорг74'
- Кампль74'
- Вуд68'
- МайнаХарагути65'
- АсаноВуд65'
- Альборнос65'
- Вернер63'
- ДеммеЛаймер61'
- Мукьеле55'
- 1-ый тайм
- Демме45'
- Вернер40'
- Фюллькруг25'
- Фюллькруг13'
- Поульсен9'
Перед матчем
Онлайн
РБ Лейпциг - Ганновер
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Ганновер на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Андре Брайтенрайтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Ганновер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Ганновер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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