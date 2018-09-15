РБ Лейпциг
Завершено
0
3
-
2
0
16:30
15.09.18
Ред Булл Арена
Ганновер
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • РБ Лейпциг
  • Ганновер
  • Антон
    90'
  • Забитцер
    90'
  • ВернерКлостерманн
    87'
  • ЗоргБакалорц
    87'
  • ФорсбергЗабитцер
    74'
  • Зорг
    74'
  • Кампль
    74'
  • Вуд
    68'
  • МайнаХарагути
    65'
  • АсаноВуд
    65'
  • Альборнос
    65'
  • Вернер
    63'
  • ДеммеЛаймер
    61'
  • Мукьеле
    55'
  • 1-ый тайм
  • РБ Лейпциг
  • Ганновер
  • Демме
    45'
  • Вернер
    40'
  • Фюллькруг
    25'
  • Фюллькруг
    13'
  • Поульсен
    9'
Перед матчем

Онлайн
РБ Лейпциг - Ганновер
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Ганновер на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Андре Брайтенрайтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Ганновер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Ганновер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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