Боруссия Мёнхенгладбах
Завершено
0
2
-
1
0
19:30
15.09.18
Боруссия Парк
Шальке 04
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Шальке 04
  • Эмболо
    90'
  • Эмболо
    90'
  • ПлеаНойхаус
    86'
  • Херрманн
    76'
  • Настасич
    75'
  • ЗакарияКрамер
    72'
  • БургшталлерТойхерт
    67'
  • Ди СантоЭмболо
    67'
  • ДжонсонХеррманн
    66'
  • 1-ый тайм
  • Боруссия Мёнхенгладбах
  • Шальке 04
  • Шёпф
    37'
  • МендилШёпф
    25'
  • Мендил
    22'
  • Гинтер
    3'
Перед матчем

Онлайн
Боруссия Мёнхенгладбах - Шальке
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Шальке 04 на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дитер Хекинг или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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