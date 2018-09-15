Поделиться
- 2-ой тайм
- Эмболо90'
- Эмболо90'
- ПлеаНойхаус86'
- Херрманн76'
- Настасич75'
- ЗакарияКрамер72'
- БургшталлерТойхерт67'
- Ди СантоЭмболо67'
- ДжонсонХеррманн66'
- 1-ый тайм
- Шёпф37'
- МендилШёпф25'
- Мендил22'
- Гинтер3'
Перед матчем
Онлайн
Боруссия Мёнхенгладбах - Шальке
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Шальке 04 на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дитер Хекинг или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет