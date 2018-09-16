Фрайбург
    -
    19:00
    16.09.18
    Шварцвальд-Штадион
    Штутгарт
      Чемпионат Германии • Тур 3
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      Фрайбург - Штутгарт
      Чемпионат Германии - 16 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Штутгарт на Eurosport.ru! 16 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Штрайх или Тайфун Коркут? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрайбург и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фрайбург и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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