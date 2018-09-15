Майнц
Завершено
0
2
-
1
0
16:30
15.09.18
Опель Арена
Аугсбург
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Майнц
  • Аугсбург
  • Максим
    90'
  • Хауэлеу
    90'
  • Уджа
    87'
  • BakuМаксим
    86'
  • ДжиКордова
    84'
  • Джи
    82'
  • БунгертGürleyen
    78'
  • ГрегоричДжи
    73'
  • МатетаУджа
    73'
  • Хедира
    73'
  • РихтерКаюби
    60'
  • Baku
    54'
Перед матчем

Онлайн
Майнц - Аугсбург
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Аугсбург на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Майнц и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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