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- 2-ой тайм
- Максим90'
- Хауэлеу90'
- Уджа87'
- BakuМаксим86'
- ДжиКордова84'
- Джи82'
- БунгертGürleyen78'
- ГрегоричДжи73'
- МатетаУджа73'
- Хедира73'
- РихтерКаюби60'
- Baku54'
Перед матчем
Онлайн
Майнц - Аугсбург
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Аугсбург на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сандро Шварц или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Майнц и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Майнц и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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