Вольфсбург
Завершено
0
2
-
2
0
16:30
15.09.18
Фольксваген-Арена
Герта
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Вольфсбург
  • Герта
  • Клюнтер
    90'
  • Мехмеди
    90'
  • Дуда
    90'
  • Камачо
    90'
  • КалуКлюнтер
    90'
  • Малли (P)
    87'
  • ГерхардтМалли
    83'
  • ТорунаригаЛюстенбергер
    74'
  • ИбишевичЗельке
    74'
  • ШтеффенГинчек
    67'
  • БрекалоМехмеди
    62'
  • Dilrosun
    61'
  • 1-ый тайм
  • Вольфсбург
  • Герта
  • Груйич
    24'
Перед матчем

Онлайн
Вольфсбург - Герта
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Герта на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бруно Лаббадиа или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбург и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вольфсбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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