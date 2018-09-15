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- 2-ой тайм
- Клюнтер90'
- Мехмеди90'
- Дуда90'
- Камачо90'
- КалуКлюнтер90'
- Малли (P)87'
- ГерхардтМалли83'
- ТорунаригаЛюстенбергер74'
- ИбишевичЗельке74'
- ШтеффенГинчек67'
- БрекалоМехмеди62'
- Dilrosun61'
- 1-ый тайм
- Груйич24'
Перед матчем
Онлайн
Вольфсбург - Герта
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Герта на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бруно Лаббадиа или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбург и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вольфсбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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