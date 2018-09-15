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- 2-ой тайм
- Лукебакио (P)88'
- Нелсон86'
- ДукшКараман79'
- ПошНелсон72'
- ХеннингсЛукебакио67'
- БиттенкурЦубер63'
- Бельфодиль62'
- АйханБормут59'
- ЖоэлинтонБельфодиль57'
- Кадержабек54'
- 1-ый тайм
- Моралес45'
- Хеннингс22'
Перед матчем
Онлайн
Фортуна Дюссельдорф - Хоффенхайм
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фортуна Дюссельдорф – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фридхельм Функель или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фортуна Дюссельдорф и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фортуна Дюссельдорф и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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