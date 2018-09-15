Фортуна Дюссельдорф
Завершено
0
2
-
1
0
16:30
15.09.18
ЭСПРИТ арена
Хоффенхайм
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фортуна Дюссельдорф
  • Хоффенхайм
  • Лукебакио (P)
    88'
  • Нелсон
    86'
  • ДукшКараман
    79'
  • ПошНелсон
    72'
  • ХеннингсЛукебакио
    67'
  • БиттенкурЦубер
    63'
  • Бельфодиль
    62'
  • АйханБормут
    59'
  • ЖоэлинтонБельфодиль
    57'
  • Кадержабек
    54'
  • 1-ый тайм
  • Фортуна Дюссельдорф
  • Хоффенхайм
  • Моралес
    45'
  • Хеннингс
    22'
Перед матчем

Онлайн
Фортуна Дюссельдорф - Хоффенхайм
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фортуна Дюссельдорф – Хоффенхайм на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фридхельм Функель или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фортуна Дюссельдорф и Хоффенхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фортуна Дюссельдорф и Хоффенхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0