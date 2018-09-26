Боруссия Дортмунд
    -
    21:30
    26.09.18
    Сигнал Идуна Парк
    Нюрнберг
      Чемпионат Германии • Тур 5
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      Боруссия - Нюрнберг
      Чемпионат Германии - 26 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Нюрнберг на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Michael Köllner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Нюрнберг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Нюрнберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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