Штутгарт
    -
    21:30
    21.09.18
    Мерседес-Бенц Арена
    Фортуна Дюссельдорф
      Чемпионат Германии • Тур 4
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      Онлайн
      Штутгарт - Фортуна Дюссельдорф
      Чемпионат Германии - 21 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 21 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тайфун Коркут или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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