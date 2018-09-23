Айнтрахт Франкфурт
    -
    19:00
    23.09.18
    Коммерцбанк-Арена
    РБ Лейпциг
      Чемпионат Германии • Тур 4
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      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - РБ Лейпциг
      Чемпионат Германии - 23 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Ральф Рангник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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