Вольфсбург
    -
    16:30
    22.09.18
    Фольксваген-Арена
    Фрайбург
      Чемпионат Германии • Тур 4
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Вольфсбург - Фрайбург
      Чемпионат Германии - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Фрайбург на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бруно Лаббадиа или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбург и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вольфсбург и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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