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Бавария - Аугсбург
Чемпионат Германии - 25 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Аугсбург на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Аугсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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