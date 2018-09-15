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- 2-ой тайм
- Родригес89'
- БэйлиPaulinho83'
- РафиньяАлаба82'
- Беллараби80'
- ФолландБеллараби73'
- ГнабриМартинес59'
- Венделл55'
- 1-ый тайм
- ТолиссоРодригес42'
- БендерБрандт27'
- Роббен19'
- Толиссо10'
- Венделл (P)5'
Перед матчем
Онлайн
Бавария - Байер
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Байер на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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