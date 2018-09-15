Бавария Мюнхен
Завершено
0
3
-
1
1
16:30
15.09.18
Альянц Арена
Байер
Чемпионат Германии • Тур 3
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Бавария Мюнхен
  • Байер
  • Родригес
    89'
  • БэйлиPaulinho
    83'
  • РафиньяАлаба
    82'
  • Беллараби
    80'
  • ФолландБеллараби
    73'
  • ГнабриМартинес
    59'
  • Венделл
    55'
  • 1-ый тайм
  • Бавария Мюнхен
  • Байер
  • ТолиссоРодригес
    42'
  • БендерБрандт
    27'
  • Роббен
    19'
  • Толиссо
    10'
  • Венделл (P)
    5'
Перед матчем

Онлайн
Бавария - Байер
Чемпионат Германии - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Байер на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Хайко Херрлих? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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