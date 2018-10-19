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- 2-ой тайм
- Штёгер89'
- Айхан88'
- ЙовичХргота86'
- Йович72'
- Йович69'
- ТраппРённов58'
- Йович55'
- Лукебакио53'
- Алле50'
- Перерыв
- ТорроШтендера45'
- БоджекЛукебакио45'
- СоботткаБаркок45'
- 1-ый тайм
- Йович34'
- Йович26'
- Алле (P)20'
Перед матчем
Онлайн
Айнтрахт Франкфурт - Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии - 19 октября 2018
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 19 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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