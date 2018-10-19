Айнтрахт Франкфурт
Завершено
0
7
-
1
0
21:30
19.10.18
Коммерцбанк-Арена
Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии • Тур 8
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Фортуна Дюссельдорф
  • Штёгер
    89'
  • Айхан
    88'
  • ЙовичХргота
    86'
  • Йович
    72'
  • Йович
    69'
  • ТраппРённов
    58'
  • Йович
    55'
  • Лукебакио
    53'
  • Алле
    50'
  • Перерыв
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Фортуна Дюссельдорф
  • ТорроШтендера
    45'
  • БоджекЛукебакио
    45'
  • СоботткаБаркок
    45'
  • 1-ый тайм
  • Айнтрахт Франкфурт
  • Фортуна Дюссельдорф
  • Йович
    34'
  • Йович
    26'
  • Алле (P)
    20'
Перед матчем

Онлайн
Айнтрахт Франкфурт - Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии - 19 октября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 19 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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