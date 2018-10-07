Онлайн

РБ Лейпциг - Нюрнберг

Чемпионат Германии - 7 октября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Нюрнберг на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Михаэль Кёлльнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Нюрнберг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Нюрнберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

