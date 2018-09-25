Онлайн

Фрайбург - Шальке

Чемпионат Германии - 25 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Шальке 04 на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Штрайх или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрайбург и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фрайбург и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

