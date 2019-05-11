Хоффенхайм
    Завершено
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    16:30
    11.05.19
    Вирзоль Рейн-Неккар-Арена
    Вердер
    Чемпионат Германии • Тур 33
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Хоффенхайм
    • Вердер
    • Эггештайн
      90'
    • ЭггештайнЛангкамп
      87'
    • Гриллич
      85'
    • Мойсандер
      83'
    • Писарро
      83'
    • Кадержабек
      81'
    • ДемирбайНелсон
      74'
    • РашицаПисарро
      61'
    • СалаиЖоэлинтон
      57'
    • Баумгартнер
      52'
    • Мёвальд
      48'
    • Перерыв
    • Хоффенхайм
    • Вердер
    • АмириБаумгартнер
      45'
    • 1-ый тайм
    • Хоффенхайм
    • Вердер
    • Эггештайн
      39'
    • Гебре СелассиеФридль
      24'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хоффенхайм - Вердер
    Чемпионат Германии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Хоффенхайм – Вердер на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Флориан Кохфельдт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хоффенхайм и Вердер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Хоффенхайм и Вердер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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