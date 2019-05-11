Боруссия Дортмунд
Завершено
0
3
-
2
1
16:30
11.05.19
Сигнал Идуна Парк
Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии • Тур 33
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Боруссия Дортмунд
  • Фортуна Дюссельдорф
  • ГётцеФилипп
    90'
  • Ковнацкий
    90'
  • Гётце
    90'
  • ПалисикШмельцер
    90'
  • Палисик
    89'
  • ЛукебакиоМоралес
    85'
  • Боджек
    82'
  • ФинкКараман
    76'
  • ЗуттнерРаман
    67'
  • Брун ЛарсенСанчо
    61'
  • Дилейни
    53'
  • Финк
    47'
  • 1-ый тайм
  • Боруссия Дортмунд
  • Фортуна Дюссельдорф
  • Палисик
    41'
Перед матчем

Онлайн
Боруссия - Фортуна Дюссельдорф
Чемпионат Германии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Фортуна Дюссельдорф на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Фридхельм Функель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Фортуна Дюссельдорф и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Фортуна Дюссельдорф, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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