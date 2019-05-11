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- 2-ой тайм
- БургшталлерТойхерт90'
- БаумгартлингерКор84'
- ЭмболоМатондо80'
- АлариоПаулиньо76'
- Нюбель68'
- Фолланд52'
- Бургшталлер47'
- Перерыв
- БендерВайзер45'
- 1-ый тайм
- Баумгартлингер34'
- Хаверц31'
Перед матчем
Онлайн
Байер - Шальке
Чемпионат Германии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Шальке 04 на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Хуб Стевенс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Байер и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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