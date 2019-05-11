Байер
Завершено
0
1
-
1
0
16:30
11.05.19
БайАрена
Шальке 04
Чемпионат Германии • Тур 33
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Байер
  • Шальке 04
  • БургшталлерТойхерт
    90'
  • БаумгартлингерКор
    84'
  • ЭмболоМатондо
    80'
  • АлариоПаулиньо
    76'
  • Нюбель
    68'
  • Фолланд
    52'
  • Бургшталлер
    47'
  • Перерыв
  • Байер
  • Шальке 04
  • БендерВайзер
    45'
  • 1-ый тайм
  • Байер
  • Шальке 04
  • Баумгартлингер
    34'
  • Хаверц
    31'
Перед матчем

Онлайн
Байер - Шальке
Чемпионат Германии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Шальке 04 на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Хуб Стевенс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Байер и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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