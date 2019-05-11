РБ Лейпциг
    Завершено
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    0
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    16:30
    11.05.19
    Ред Булл Арена
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 33
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • РБ Лейпциг
      • Бавария Мюнхен
      • ФорсбергСмит Роу
        90'
      • КоманРоббен
        89'
      • ЛаймерМукьеле
        87'
      • ДеммеХайдара
        82'
      • АлькантараРафинья
        81'
      • ГнабриРибери
        78'
      • Коман
        75'
      • Горецка
        60'
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Бавария
      Чемпионат Германии - 11 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ральф Рангник или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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