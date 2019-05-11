Штутгарт
Завершено
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3
-
0
0
16:30
11.05.19
Мерседес-Бенц Арена
Вольфсбург
    Чемпионат Германии • Тур 33
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Штутгарт
    • Вольфсбург
    • Дидави
      83'
    • ДонисБадштубер
      79'
    • АколоАого
      76'
    • ВиллиамБрекало
      75'
    • Тиссеран
      65'
    • ГерхардтГинчек
      59'
    • Донис
      55'
    • ЭссвайнДидави
      53'
    • Перерыв
    • Штутгарт
    • Вольфсбург
    • КлаусМалли
      45'
    • 1-ый тайм
    • Штутгарт
    • Вольфсбург
    • Кастро
      45'
    • Гилавоги
      24'
    • Эссвайн
      23'
    Перед матчем

    Онлайн
    Штутгарт - Вольфсбург
    Чемпионат Германии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Вольфсбург на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Nico Willig или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Штутгарт и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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