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- 2-ой тайм
- Дидави83'
- ДонисБадштубер79'
- АколоАого76'
- ВиллиамБрекало75'
- Тиссеран65'
- ГерхардтГинчек59'
- Донис55'
- ЭссвайнДидави53'
- Перерыв
- КлаусМалли45'
- 1-ый тайм
- Кастро45'
- Гилавоги24'
- Эссвайн23'
Перед матчем
Онлайн
Штутгарт - Вольфсбург
Чемпионат Германии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Вольфсбург на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Nico Willig или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Штутгарт и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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