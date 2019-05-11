Ганновер
Завершено
0
3
-
0
0
16:30
11.05.19
ХДИ-Арена
Фрайбург
    Чемпионат Германии • Тур 33
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Ганновер
    • Фрайбург
    • ПрибФюллькруг
      86'
    • Уолас
      81'
    • БебуАльборнос
      79'
    • ПетерсенХёлер
      76'
    • ШвеглерУолас
      55'
    • Шаллаи
      54'
    • Бебу
      51'
    • Перерыв
    • Ганновер
    • Фрайбург
    • ШтенцельШаллаи
      45'
    • НидерлехнерВальдшмидт
      45'
    • 1-ый тайм
    • Ганновер
    • Фрайбург
    • Хайнц
      40'
    • Антон
      38'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ганновер - Фрайбург
    Чемпионат Германии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ганновер – Фрайбург на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Томас Долл или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганновер и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ганновер и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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