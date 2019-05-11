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- 2-ой тайм
- ПрибФюллькруг86'
- Уолас81'
- БебуАльборнос79'
- ПетерсенХёлер76'
- ШвеглерУолас55'
- Шаллаи54'
- Бебу51'
- Перерыв
- ШтенцельШаллаи45'
- НидерлехнерВальдшмидт45'
- 1-ый тайм
- Хайнц40'
- Антон38'
Перед матчем
Онлайн
Ганновер - Фрайбург
Чемпионат Германии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Ганновер – Фрайбург на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Долл или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганновер и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ганновер и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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