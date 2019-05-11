Нюрнберг
    Завершено
    0
    0
    -
    4
    0
    16:30
    11.05.19
    Макс-Морлок-Штадион
    Боруссия Мёнхенгладбах
    Чемпионат Германии • Тур 33
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Нюрнберг
    • Боруссия Мёнхенгладбах
    • Закария
      80'
    • ЛёвенКнёлль
      79'
    • КрамерШтробль
      78'
    • МисиджанПетрак
      73'
    • ТраореПлеа
      72'
    • Азар
      65'
    • Мюль (А)
      63'
    • КеркТилльман
      61'
    • Дрмич
      56'
    • Байер
      48'
    • Перерыв
    • Нюрнберг
    • Боруссия Мёнхенгладбах
    • НойхаусХофманн
      45'
    • 1-ый тайм
    • Нюрнберг
    • Боруссия Мёнхенгладбах
    • Нойхаус
      42'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нюрнберг - Боруссия Мёнхенгладбах
    Чемпионат Германии - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Нюрнберг – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Boris Schommers или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нюрнберг и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Нюрнберг и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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