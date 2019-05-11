Поделиться
- 2-ой тайм
- Закария80'
- ЛёвенКнёлль79'
- КрамерШтробль78'
- МисиджанПетрак73'
- ТраореПлеа72'
- Азар65'
- Мюль (А)63'
- КеркТилльман61'
- Дрмич56'
- Байер48'
- Перерыв
- НойхаусХофманн45'
- 1-ый тайм
- Нойхаус42'
Перед матчем
Онлайн
Нюрнберг - Боруссия Мёнхенгладбах
Чемпионат Германии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Нюрнберг – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Boris Schommers или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нюрнберг и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нюрнберг и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет