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- 2-ой тайм
- Калу (P)90'
- ДудаКёпке87'
- ИбишевичЗельке82'
- Калу75'
- МоравекЯнкер73'
- Грегорич70'
- КлюнтерДилросун67'
- Груйич66'
- МаксСтафилидис57'
- Грегорич (P)50'
- Рекик49'
- Платтенхардт47'
- 1-ый тайм
- КуГрегорич43'
- Хан10'
Перед матчем
Онлайн
Аугсбург - Герта
Чемпионат Германии - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Аугсбург – Герта на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мартин Шмидт или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аугсбург и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аугсбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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