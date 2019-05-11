Аугсбург
Завершено
0
3
-
4
0
16:30
11.05.19
ВВК Арена
Герта
Чемпионат Германии • Тур 33
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Аугсбург
  • Герта
  • Калу (P)
    90'
  • ДудаКёпке
    87'
  • ИбишевичЗельке
    82'
  • Калу
    75'
  • МоравекЯнкер
    73'
  • Грегорич
    70'
  • КлюнтерДилросун
    67'
  • Груйич
    66'
  • МаксСтафилидис
    57'
  • Грегорич (P)
    50'
  • Рекик
    49'
  • Платтенхардт
    47'
  • 1-ый тайм
  • Аугсбург
  • Герта
  • КуГрегорич
    43'
  • Хан
    10'
Перед матчем

Онлайн
Аугсбург - Герта
Чемпионат Германии - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Аугсбург – Герта на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мартин Шмидт или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аугсбург и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аугсбург и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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