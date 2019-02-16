Шальке 04
    -
    17:30
    16.02.19
    Фельтинс-Арена
    Фрайбург
      Чемпионат Германии • Тур 22
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      Шальке - Фрайбург
      Чемпионат Германии - 16 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Фрайбург на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Кристиан Штрайх? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Фрайбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шальке 04 и Фрайбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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