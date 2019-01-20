Нюрнберг
Завершено
0
1
-
3
0
17:30
20.01.19
Макс-Морлок-Штадион
Герта
Чемпионат Германии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Нюрнберг
  • Герта
  • ЗелькеКёпке
    89'
  • Дуда
    83'
  • ЛёвенКнёлль
    82'
  • ПерейраКубо
    82'
  • Мисиджан
    80'
  • Дуда
    70'
  • ГруйичДарида
    57'
  • Лёвен
    56'
  • Дуда
    50'
  • 1-ый тайм
  • Нюрнберг
  • Герта
  • Беренс
    42'
  • Ибишевич
    15'
Перед матчем

Онлайн
Нюрнберг - Герта
Чемпионат Германии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Нюрнберг – Герта на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Михаэль Кёлльнер или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нюрнберг и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нюрнберг и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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