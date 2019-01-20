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- 2-ой тайм
- ЗелькеКёпке89'
- Дуда83'
- ЛёвенКнёлль82'
- ПерейраКубо82'
- Мисиджан80'
- Дуда70'
- ГруйичДарида57'
- Лёвен56'
- Дуда50'
- 1-ый тайм
- Беренс42'
- Ибишевич15'
Перед матчем
Онлайн
Нюрнберг - Герта
Чемпионат Германии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Нюрнберг – Герта на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Михаэль Кёлльнер или Паль Дардай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нюрнберг и Герта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Нюрнберг и Герта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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