Бавария Мюнхен
    -
    20:30
    09.02.19
    Альянц Арена
    Шальке 04
      Чемпионат Германии • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Бавария - Шальке
      Чемпионат Германии - 9 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Шальке 04 на Eurosport.ru! 9 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нико Ковач или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      У «Баварии» проблемы в чемпионате, поэтому у «Шальке» наконец-то появился шанс победить монстра.

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