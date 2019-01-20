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- 2-ой тайм
- СкшибскиКутуджу90'
- МаккенниСердар90'
- УтРайт90'
- ГерхардтМалли87'
- ШтеффенКлаус84'
- Калиджури78'
- РеджбекайБрекало72'
- Маккенни66'
- 1-ый тайм
- Реджбекай20'
- Калиджури (P)8'
Перед матчем
Онлайн
Шальке - Вольфсбург
Чемпионат Германии - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Вольфсбург на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шальке 04 и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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