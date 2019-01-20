Шальке 04
Завершено
0
2
-
1
0
20:00
20.01.19
Фельтинс-Арена
Вольфсбург
Чемпионат Германии • Тур 18
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Шальке 04
  • Вольфсбург
  • СкшибскиКутуджу
    90'
  • МаккенниСердар
    90'
  • УтРайт
    90'
  • ГерхардтМалли
    87'
  • ШтеффенКлаус
    84'
  • Калиджури
    78'
  • РеджбекайБрекало
    72'
  • Маккенни
    66'
  • 1-ый тайм
  • Шальке 04
  • Вольфсбург
  • Реджбекай
    20'
  • Калиджури (P)
    8'
Перед матчем

Онлайн
Шальке - Вольфсбург
Чемпионат Германии - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Шальке 04 – Вольфсбург на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Доменико Тедеско или Бруно Лаббадиа? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шальке 04 и Вольфсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шальке 04 и Вольфсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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