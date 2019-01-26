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Вольфсбург - Байер
Чемпионат Германии - 26 января 2019
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вольфсбург – Байер на Eurosport.ru! 26 января 2019 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бруно Лаббадиа или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вольфсбург и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вольфсбург и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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