Sky Sports: «Вест Хэм» предложил «Боруссии» 20 миллионов евро за Андрея Ярмоленко

«Вест Хэм» ведет переговоры с дортмундской «Боруссией» по полузащитнику Андрею Ярмоленко.

Как стало известно Sky Sports, «молотобойцы» предложили за 28-летнего украинца 20 млн евро. Сделка почти завершена. Ярмоленко осталось пройти медобследование и получить разрешение на работу в Англии.

Ярмоленко перешел в «Боруссию» летом 2017 года за 25 млн евро и подписал контракт на четыре сезона.

В 26 матчах за дортмундской команду Андрей забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Теперь он готовится жарить за лондонцев.

В активе Ярмоленко 35 голов в 76 матчах за сборную Украины.

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