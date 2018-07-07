Getty Images
Sky Sports: «Вест Хэм» предложил «Боруссии» 20 миллионов евро за Андрея Ярмоленко
Украинцу осталось только пройти медосмотр.
«Вест Хэм» ведет переговоры с дортмундской «Боруссией» по полузащитнику Андрею Ярмоленко.
Как стало известно Sky Sports, «молотобойцы» предложили за 28-летнего украинца 20 млн евро. Сделка почти завершена. Ярмоленко осталось пройти медобследование и получить разрешение на работу в Англии.
Ярмоленко перешел в «Боруссию» летом 2017 года за 25 млн евро и подписал контракт на четыре сезона.
- В 26 матчах за дортмундской команду Андрей забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Теперь он готовится жарить за лондонцев.
- В активе Ярмоленко 35 голов в 76 матчах за сборную Украины.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте