«Боруссия» арендовала Ашрафа Хакими у «Реала»

19-летний защитник «Реала» и сборной Марокко Ашраф Хакими будет пробиваться в большой футбол через Дортмунд.

«Реал» договорился об аренде с «Боруссией». Ожидается, что Хакими проведет в Германии два ближайших сезона.

Сделка могла быть заключена в первые дни июня, но «Боруссия» и «Реал» долго не приходили к соглашению по выплате зарплаты футболисту.

На счету марокканца 17 матчей и 2 гола за основу «Реала».

Хакими полностью отыграл все три матча сборной Марокко на ЧМ-2018.

Контракт Ашрафа с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

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