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«Боруссия» арендовала Ашрафа Хакими у «Реала»

«Боруссия» арендовала Хакими у «Реала»
Eurosport

Вчера в 15:17Обновлено Вчера в 17:14

Немцы сделают из марокканца звезду.

19-летний защитник «Реала» и сборной Марокко Ашраф Хакими будет пробиваться в большой футбол через Дортмунд.

«Реал» договорился об аренде с «Боруссией». Ожидается, что Хакими проведет в Германии два ближайших сезона.

Сделка могла быть заключена в первые дни июня, но «Боруссия» и «Реал» долго не приходили к соглашению по выплате зарплаты футболисту.

  • На счету марокканца 17 матчей и 2 гола за основу «Реала».
  • Хакими полностью отыграл все три матча сборной Марокко на ЧМ-2018.
  • Контракт Ашрафа с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

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