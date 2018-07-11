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«Боруссия» арендовала Ашрафа Хакими у «Реала»
Немцы сделают из марокканца звезду.
19-летний защитник «Реала» и сборной Марокко Ашраф Хакими будет пробиваться в большой футбол через Дортмунд.
«Реал» договорился об аренде с «Боруссией». Ожидается, что Хакими проведет в Германии два ближайших сезона.
Сделка могла быть заключена в первые дни июня, но «Боруссия» и «Реал» долго не приходили к соглашению по выплате зарплаты футболисту.
- На счету марокканца 17 матчей и 2 гола за основу «Реала».
- Хакими полностью отыграл все три матча сборной Марокко на ЧМ-2018.
- Контракт Ашрафа с «Реалом» рассчитан до 2021 года.
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