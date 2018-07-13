Marca: «Реал» хочет досрочно вернуть Хамеса Родригеса из аренды, игрок не против

«Реал» намерен досрочно вернуть полузащитника Хамеса Родригеса из «Баварии», где он выступает на правах аренды.

Как сообщает Marca, новый главный тренер «галактикос» Хулен Лопетеги, в отличие от Зинедина Зидана, рассчитывает на Хамеса. Самого колумбийца тоже привлекает идея вернуться в Мадрид.

Арендное соглашение «Реала» и «Баварии» по Родригесу действует до июня 2019 года, так что потенциальный камбэк игрока на «Сантьяго Бернабеу» полностью зависит от мюнхенцев.

В чемпионате Германии-2017/18 Хамес провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.

По истечении срока аренды «Бавария» может выкупить колумбийца за 42 млн евро.

Будь в контакте со спортом