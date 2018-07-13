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Marca: «Реал» хочет досрочно вернуть Хамеса Родригеса из аренды, игрок не против

Marca: «Реал» хочет досрочно вернуть Хамеса из аренды, игрок не против
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Пойдут ли в Мюнхене на уступки?

«Реал» намерен досрочно вернуть полузащитника Хамеса Родригеса из «Баварии», где он выступает на правах аренды.

Как сообщает Marca, новый главный тренер «галактикос» Хулен Лопетеги, в отличие от Зинедина Зидана, рассчитывает на Хамеса. Самого колумбийца тоже привлекает идея вернуться в Мадрид.

Арендное соглашение «Реала» и «Баварии» по Родригесу действует до июня 2019 года, так что потенциальный камбэк игрока на «Сантьяго Бернабеу» полностью зависит от мюнхенцев.

  • В чемпионате Германии-2017/18 Хамес провел 23 матча, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
  • По истечении срока аренды «Бавария» может выкупить колумбийца за 42 млн евро.

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